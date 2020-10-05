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«Убивает с того света»: Гули продолжает свое дело 

Артём Кульша 10 минут назад
Враги криминального авторитета Гули Бакинского Каха Гальский и Кватия скончались в течение недели. Об этом сообщает «Прайм Крайм».
20 августа, как сообщал «Рамблер», Гули (Надыр Салифов) был застрелен в отеле в Анталье. Во второй половине сентября Каха Гальский (Кахабер Парпалия), некогда держатель общака, был найден мертвым в омском управлении Федеральной службы исполнения наказаний, куда прибыл для отбытия приговора суда. Согласно официальной версии, он умер в результате инсульта. По информации «Прайм Крайма», за день до смерти Парпалия был сильно избит.
Сегодня издание сообщило, что 30 сентября Кватия (Эмзар Джапаридзе) скончался в Греции от коронавирусной инфекции COVID-19, а также отметило, что Гули ненавидел и Каху, и Кватию.

«Согласно древним мистическим текстам, внезапная смерть, такая, как у Гули, мешает душе продолжить свой путь в загробном мире и оставляет ее привязанной к незавершенным земным делам и планам. Бывшее окружение Гули верит, что недавние скоропостижные смерти его врагов могут быть делом его рук с того света», — сообщает «Прайм Крайм».

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Происшествия , Видео , ФСИН
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