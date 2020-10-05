«Убивает с того света»: Гули продолжает свое дело 

«Согласно древним мистическим текстам, внезапная смерть, такая, как у Гули, мешает душе продолжить свой путь в загробном мире и оставляет ее привязанной к незавершенным земным делам и планам. Бывшее окружение Гули верит, что недавние скоропостижные смерти его врагов могут быть делом его рук с того света», — сообщает «Прайм Крайм».