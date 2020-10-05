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Бастрыкин направил криминалистов в Великие Луки после массового обморока у детей

ТК «Звезда»иещё 20
1 час назад
Ранее вице-губернатор Псковской области рассказала, что речи о выписке школьников пока не идет.
Бастрыкин направил криминалистов в Великие Луки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин направил группу криминалистов в город Великие Луки, где в понедельник, 5 октября, на торжественной линейке потеряли сознание 13 школьников. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
Ранее вице-губернатор Псковской области рассказала о состоянии детей. Она отметила, что речи о их выписке пока не идет.
В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
Происшествия,Александр Бастрыкин,СКР,
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