Известного актера убили в США

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Погиб американский актёр Томас Джефферсон Бёрд. Ему было 70 лет.

Полиция города Атланта штата Джорджия обнаружила тело Бёрда с многочисленными огнестрельными ранениями, сообщает TMZ. Полиция проводит расследование, пока ни один подозреваемый не задержан.

На счету артиста десятки ролей в полнометражных фильмах и на телевидении. Он снялся во многих фильмах Спайка Ли , среди которых «Толкачи», «Садись в автобус», «Девушка № 6», «Его игра», «Замороченные», «Лето в Ред Хук», «Сладкая кровь Иисуса» и «Чирак». Кроме того он исполнил роль сериале «Ей это нужно позарез», который снял Ли.