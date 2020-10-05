Известного актера убили в США

Погиб американский актёр Томас Джефферсон Бёрд. Ему было 70 лет.
Полиция города Атланта штата Джорджия обнаружила тело Бёрда с многочисленными огнестрельными ранениями, сообщает TMZ. Полиция проводит расследование, пока ни один подозреваемый не задержан.
На счету артиста десятки ролей в полнометражных фильмах и на телевидении. Он снялся во многих фильмах Спайка Ли, среди которых «Толкачи», «Садись в автобус», «Девушка № 6», «Его игра», «Замороченные», «Лето в Ред Хук», «Сладкая кровь Иисуса» и «Чирак». Кроме того он исполнил роль сериале «Ей это нужно позарез», который снял Ли.
Как писал NEWS.ru, Спайк Ли опубликовал свою версию клипа музыканта Майкла Джексона на песню They Don’t Care About Us. Композиция вышла в 1995 году и стала частью альбома HIStory: Past, Present and Future, Book I.