Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В США убили актёра Томаса Джеффресона Бёрда 

News.ru 14 минут назад
Известного актера убили в США
Фото: Кадр из фильма "Толкачи"
Погиб американский актёр Томас Джефферсон Бёрд. Ему было 70 лет.
Полиция города Атланта штата Джорджия обнаружила тело Бёрда с многочисленными огнестрельными ранениями, сообщает TMZ. Полиция проводит расследование, пока ни один подозреваемый не задержан.
На счету артиста десятки ролей в полнометражных фильмах и на телевидении. Он снялся во многих фильмах Спайка Ли, среди которых «Толкачи», «Садись в автобус», «Девушка № 6», «Его игра», «Замороченные», «Лето в Ред Хук», «Сладкая кровь Иисуса» и «Чирак». Кроме того он исполнил роль сериале «Ей это нужно позарез», который снял Ли.
Как писал NEWS.ru, Спайк Ли опубликовал свою версию клипа музыканта Майкла Джексона на песню They Don’t Care About Us. Композиция вышла в 1995 году и стала частью альбома HIStory: Past, Present and Future, Book I.
News.ru: последние новости
В метро Москвы избили кашляющую женщину без маски В метро Москвы избили кашляющую женщину без маски Замглавы московского СИЗО-5, где сидит Ефремов, задержан за растрату Замглавы московского СИЗО-5, где сидит Ефремов, задержан за растрату Кадыров пообещал разобраться с гибелью спортсмена после драки в Крыму Кадыров пообещал разобраться с гибелью спортсмена после драки в Крыму
Происшествия , Спайк Ли , Майкл Джексон , Томас Джефферсон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Армянский полк в Карабахе «полностью уничтожен»
Армянский полк в Карабахе «полностью уничтожен»
«Алиева предупреждали »: Иран отомстил Азербайджану
«Алиева предупреждали »: Иран отомстил Азербайджану
«Идем в самоизоляцию»: Голикова обратилась к россиянам
«Идем в самоизоляцию»: Голикова обратилась к россиянам
На дне Балтики найден след исчезнувшей Янтарной комнаты?
На дне Балтики найден след исчезнувшей Янтарной комнаты?
Видео
Ребенок похлопал маму по груди в эфире утреннего шоу и попал на видео
00:28
Ребенок похлопал маму по груди в эфире утреннего шоу и попал на видео
Опубликовано видео обстрела Степанакерта азербайджанскими военными
01:53
Опубликовано видео обстрела Степанакерта азербайджанскими военными
«Кисель» из медуз в Анапе попал на видео и встревожил россиян
00:09
«Кисель» из медуз в Анапе попал на видео и встревожил россиян
Общество
Опубликовано видео гибели россиянки в уличной драке
00:49
Опубликовано видео гибели россиянки в уличной драке
Происшествия
Опубликовано видео смерча во Владивостоке
00:47
Опубликовано видео смерча во Владивостоке
Погода Общество
«Это не пукалка»: врач угрожал россиянке пистолетом
00:34
«Это не пукалка»: врач угрожал россиянке пистолетом
Происшествия
Сбежавший из госпиталя больной COVID-19 Трамп попал на видео
01:45
Сбежавший из госпиталя больной COVID-19 Трамп попал на видео
В мире Политика
Появилось видео летного учения вертолетчиков ЦВО
01:00
Появилось видео летного учения вертолетчиков ЦВО
Армия
Появилось видео стрельбы полицейского в пьяного
01:34
Появилось видео стрельбы полицейского в пьяного
Происшествия
Появилось видео применения водомета в Минске
01:35
Появилось видео применения водомета в Минске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение