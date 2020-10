Известного актера убили в США

Полиция города Атланта штата Джорджия обнаружила тело Бёрда с многочисленными огнестрельными ранениями, сообщает TMZ. Полиция проводит расследование, пока ни один подозреваемый не задержан.

Как писал NEWS.ru, Спайк Ли опубликовал свою версию клипа музыканта Майкла Джексона на песню They Don’t Care About Us. Композиция вышла в 1995 году и стала частью альбома HIStory: Past, Present and Future, Book I.