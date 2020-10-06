Ранее врач сообщила, что состояние 13 пострадавших школьников удалось стабилизировать.

В понедельник, 5 октября, в Великих Луках на школьной линейке сразу 13 учащихся резко почувствовали себя плохо. Всех учеников срочно госпитализировали, при этом двое несколько часов находились в реанимации в тяжелом состоянии. Очевидцы инцидента рассказали «360» о случившемся.

«У нас один потерял сознание, еще пятерым стало плохо. Их выводили один за одним. Врачи сказали, что это отравление какими-то химическими веществами, но этого не может быть, так как мы ничего не ели до линейки», — подчеркнула одна из школьниц, которая присутствовала на линейке.

По ее словам, сначала в обморок упали три ученицы, потом плохо стало ученику.

«Один мальчик вообще плашмя упал», — рассказала школьница.

По словам девочки, всех пострадавших сразу уводили. Учитель физики позже сказала учащимся, что «еще никогда не видела такого „камнепада“. Еще одна школьница оказалась среди пострадавших. Она рассказала, что все поголовно начали падать в обморок.

»Нам всем сделали уколы в вену и заставили сдавать мочу. Одну девочку увезли в реанимацию», — поделилась пострадавшая.

Про девочку, попавшую в реанимацию, очевидцы рассказали, что она сильно «шаталась и стала белая как смерть».

«Нам сказали, что у нее самые плохие анализы. Если это был тепловой удар, как говорит директриса школы в интервью, то почему тогда у всех пострадавших плохие анализы?», — рассказала еще одна участница событий в Великих Луках.

Также ребята сообщают, что сейчас в районе школы берут образцы земли, и пока никто ничего не понимает.

Отмечается, что сначала стало плохо 12 людям, но из них лишь двое упали в обморок на линейке. Когда они уходили с линейки, их тошнило. К трем часам дня оказалось, что пострадавших уже 13.

По словам очевидцев, в реанимации мог оказаться только один человек: мальчик, который упал первым. Он сильно ударился головой, у него сразу пошла кровь. К нему подбежали взрослые и быстро унесли мальчика.