В российской школе во время линейки случилось ЧП

Учащихся госпитализировали в Великолукскую детскую больницу. В сообщении уточняется, что плохо стало детям из разных классов, разного возраста. Врачи оценивают состояние троих как тяжелое, остальных — как среднее. У них взяли анализы, причина произошедшего устанавливается.

Согласно публикации в сообществе администрации Псковской области во «ВКонтакте», в школе проходила церемония присвоения учебному заведению имени лейтенанта Антона Злобина , который там учился. В народе учебное заведение давно называли «школой Антона Злобина», 5 октября она получила это имя официально. В музее школы хранятся материалы о его судьбе и героическом поступке. 4 октября Злобину исполнилось бы 48 лет.

Злобин погиб 2 января 1995 года на таджико-афганской границе, он был начальником погранзаставы и командиром маневренной группы Калай-Хумбского погранотряда. В тот день он и его группа поехали помогать товарищам, попавшим в засаду противника. Боевики собирались переправить через границу крупную партию наркотиков, но российские пограничники помешали им. Бронемашины, в которых были Злобин и его сослуживцы, подорвались на минах, всего погибли девять человек.