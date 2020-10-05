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13 российских школьников потеряли сознание во время торжественной линейки 

Lenta.ru и ещё 10 53 минуты назад
В российской школе во время линейки случилось ЧП
Фото: ТАСС
В городе Великие Луки Псковской области 13 учеников потеряли сознание во время торжественной линейки в школе №7. Об этом заявил руководитель областного комитета образования Александр Седунов, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Учащихся госпитализировали в Великолукскую детскую больницу. В сообщении уточняется, что плохо стало детям из разных классов, разного возраста. Врачи оценивают состояние троих как тяжелое, остальных — как среднее. У них взяли анализы, причина произошедшего устанавливается.
Согласно публикации в сообществе администрации Псковской области во «ВКонтакте», в школе проходила церемония присвоения учебному заведению имени лейтенанта Антона Злобина, который там учился. В народе учебное заведение давно называли «школой Антона Злобина», 5 октября она получила это имя официально. В музее школы хранятся материалы о его судьбе и героическом поступке. 4 октября Злобину исполнилось бы 48 лет.
Злобин погиб 2 января 1995 года на таджико-афганской границе, он был начальником погранзаставы и командиром маневренной группы Калай-Хумбского погранотряда. В тот день он и его группа поехали помогать товарищам, попавшим в засаду противника. Боевики собирались переправить через границу крупную партию наркотиков, но российские пограничники помешали им. Бронемашины, в которых были Злобин и его сослуживцы, подорвались на минах, всего погибли девять человек.
18 сентября сообщалось, что в Санкт-Петербурге восемь детей отравились парами хлора, пятерых из них госпитализировали. В больнице оказались четверо детей в возрасте семи-восьми лет и один 15-летний подросток. У двоих госпитализированных обнаружили ингаляционное отравление средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело об услугах, не отвечающих требованиям безопасности, обстоятельства произошедшего выясняет прокуратура.
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Происшествия , Антон Злобин , Александр Седунов , Генпрокуратура РФ , Великие Луки , Псковская Область
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