Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

В столичном метро пьяный мужчина пытался напасть на девушку с ножом

ТАССиещё 1
57 минут назад
Полицейские задержали мужчину, пытавшегося напасть с ножом на девушку в столичном метро, но вовремя остановленного другим пассажиром. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.
"Установлено, что 36-летний гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро "Рассказовка" в сторону станции "Хорошевская", подсел на свободное место рядом с одной из пассажирок. Девушка встала и ушла в другой конец вагона, однако мужчина последовал за ней, стал угрожать словами, после чего достал из кармана предмет, похожий на нож. В это время один из пассажиров подошел к злоумышленнику, схватил его за руки и повалил на пол, тем самым заблокировав его действия. Когда поезд остановился на станции метро "Хорошевская", мужчина передал злоумышленника прибывшим полицейским, которые доставили его в отдел полиции", - сказал собеседник агентства.
По его словам, у задержанного был изъят предмет, схожий с ножом, который отправлен на экспертизу, объяснить мотив своего поступка мужчина не смог.
"Отделом дознания УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"). В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке", - заключили в пресс-службе.
Происшествия,Криминал,Видео,Строительство,МВД,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители