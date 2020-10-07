"Установлено, что 36-летний гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро "Рассказовка" в сторону станции "Хорошевская", подсел на свободное место рядом с одной из пассажирок. Девушка встала и ушла в другой конец вагона, однако мужчина последовал за ней, стал угрожать словами, после чего достал из кармана предмет, похожий на нож. В это время один из пассажиров подошел к злоумышленнику, схватил его за руки и повалил на пол, тем самым заблокировав его действия. Когда поезд остановился на станции метро "Хорошевская", мужчина передал злоумышленника прибывшим полицейским, которые доставили его в отдел полиции", - сказал собеседник агентства.
"Отделом дознания УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"). В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке", - заключили в пресс-службе.