Полицейские задержали мужчину, пытавшегося напасть с ножом на девушку в столичном метро, но вовремя остановленного другим пассажиром. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.