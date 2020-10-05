Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Мигрант чуть не сгорел заживо в Москве 

Артём Кульша 15 минут назад
Мигрант едва не сгорел заживо в Москве
Фото: ТАСС
Мигрант едва не сгорел заживо в Москве. Об этом сообщает «Царьград».
Собеседник в правоохранительных органах рассказал изданию, что некоторое время назад Усман А., копая траншею в районе одного из аэропортов в Москве, задел лопатой силовой кабель и получил сильный ожог пламенем электрической дуги и электротравму с поражением центральной нервной и сердечно-сосудистой систем.
Мужчина был госпитализирован в ожоговое отделение Городской клинической больницы имени Иноземцева. В настоящее время неизвестно, в каком состоянии он находится.
Усман А. — уроженец Таджикистана, гражданин России. Он зарегистрирован во Владимирской области, а работы, в ходе выполнения которых пострадал, выполнял по устной договоренности с компанией «Энерго». Полицейские опросили ее представителей, а также коллег Усмана А.
В конце сентября, как сообщал «Рамблер», более 50 работников предприятия «ФМ Ложистик» в Ступине, граждане Киргизии, пострадали в результате обрушения надземного пешеходного перехода на территории предприятия. Согласно предварительной версии следствия, причиной инцидента стало деформирование крепежных элементов моста в результате перегрузки.
Видео дня. У Плющенко и Рудковской родился сын
Комментарии
Происшествия , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Столичные школы переводят на удаленку
Столичные школы переводят на удаленку
Украинцев из «ВКонтакте» перепишут и «нейтрализуют»
Украинцев из «ВКонтакте» перепишут и «нейтрализуют»
Сотни наемников из Сирии едут на войну в Карабах
Сотни наемников из Сирии едут на войну в Карабах
Обзор иноСМИ: «У США нет права руководить миром»
Обзор иноСМИ: «У США нет права руководить миром»
Видео
«Это не пукалка»: врач угрожал россиянке пистолетом
00:34
«Это не пукалка»: врач угрожал россиянке пистолетом
Происшествия
Сбежавший из госпиталя больной COVID-19 Трамп попал на видео
01:45
Сбежавший из госпиталя больной COVID-19 Трамп попал на видео
В мире Политика
Появилось видео летного учения вертолетчиков ЦВО
01:00
Появилось видео летного учения вертолетчиков ЦВО
Армия
Опубликовано видео смерча во Владивостоке
00:47
Опубликовано видео смерча во Владивостоке
Погода Общество
Появилось видео стрельбы полицейского в пьяного
01:34
Появилось видео стрельбы полицейского в пьяного
Происшествия
Появилось видео применения водомета в Минске
01:35
Появилось видео применения водомета в Минске
Происшествия
Белка впала в транс и попала на видео
00:52
Белка впала в транс и попала на видео
Общество
Россияне уронили друга в воду и попали на видео
00:57
Россияне уронили друга в воду и попали на видео
Жители Караганды спасли кошку и попали на видео
01:45
Жители Караганды спасли кошку и попали на видео
Пьяный россиянин сбил пешеходов на тротуаре и попал на видео
00:10
Пьяный россиянин сбил пешеходов на тротуаре и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть