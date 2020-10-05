Мигрант едва не сгорел заживо в Москве . Об этом сообщает «Царьград».

Собеседник в правоохранительных органах рассказал изданию, что некоторое время назад Усман А., копая траншею в районе одного из аэропортов в Москве, задел лопатой силовой кабель и получил сильный ожог пламенем электрической дуги и электротравму с поражением центральной нервной и сердечно-сосудистой систем.

Мужчина был госпитализирован в ожоговое отделение Городской клинической больницы имени Иноземцева. В настоящее время неизвестно, в каком состоянии он находится.

Усман А. — уроженец Таджикистана, гражданин России. Он зарегистрирован во Владимирской области, а работы, в ходе выполнения которых пострадал, выполнял по устной договоренности с компанией «Энерго». Полицейские опросили ее представителей, а также коллег Усмана А.

В конце сентября, как сообщал «Рамблер», более 50 работников предприятия «ФМ Ложистик» в Ступине, граждане Киргизии, пострадали в результате обрушения надземного пешеходного перехода на территории предприятия. Согласно предварительной версии следствия, причиной инцидента стало деформирование крепежных элементов моста в результате перегрузки.