Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Напавший на россиянку с ребенком врач с пистолетом попал на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Врач с пистолетом напал на россиянку с ребенком в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел на Вокзальной улице в Зеленогорске, недалеко от супермаркета. Мужчина сначала нахамил женщине, а потом и вовсе ударил ее по голове кулаком. Кроме того, сотрудник медицинского учреждения на глазах у несовершеннолетнего ребенка и других очевидцев конфликта достал из автомобиля пистолет и стал угрожать им.

«Это не пукалка, от неё люди умирают», — заявил нарушитель на видео, которое опубликовал Telegram-канал «78.ru».

В итоге мужчину задержали полицейские, в отношении него возбуждено уголовное дело.
Происшествия , Видео , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Создан «зеленый» топливный элемент без мембраны
Создан «зеленый» топливный элемент без мембраны
Неизвестные вскрыли череп Тесаку
Неизвестные вскрыли череп Тесаку
Азербайджан заявил о тяжелом ранении лидера Карабаха
Азербайджан заявил о тяжелом ранении лидера Карабаха
В списке самых богатых россиян появился новый лидер
В списке самых богатых россиян появился новый лидер
Видео
«Это не пукалка»: врач угрожал россиянке пистолетом
00:34
«Это не пукалка»: врач угрожал россиянке пистолетом
Происшествия
Сбежавший из госпиталя больной COVID-19 Трамп попал на видео
01:45
Сбежавший из госпиталя больной COVID-19 Трамп попал на видео
В мире Политика
Появилось видео летного учения вертолетчиков ЦВО
01:00
Появилось видео летного учения вертолетчиков ЦВО
Армия
Опубликовано видео смерча во Владивостоке
00:47
Опубликовано видео смерча во Владивостоке
Погода Общество
Появилось видео стрельбы полицейского в пьяного
01:34
Появилось видео стрельбы полицейского в пьяного
Происшествия
Появилось видео применения водомета в Минске
01:35
Появилось видео применения водомета в Минске
Происшествия
Белка впала в транс и попала на видео
00:52
Белка впала в транс и попала на видео
Общество
Россияне уронили друга в воду и попали на видео
00:57
Россияне уронили друга в воду и попали на видео
Жители Караганды спасли кошку и попали на видео
01:45
Жители Караганды спасли кошку и попали на видео
Пьяный россиянин сбил пешеходов на тротуаре и попал на видео
00:10
Пьяный россиянин сбил пешеходов на тротуаре и попал на видео
Больше видео