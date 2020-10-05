«Это не пукалка»: врач угрожал россиянке пистолетом

Врач с пистолетом напал на россиянку с ребенком в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел на Вокзальной улице в Зеленогорске, недалеко от супермаркета. Мужчина сначала нахамил женщине, а потом и вовсе ударил ее по голове кулаком. Кроме того, сотрудник медицинского учреждения на глазах у несовершеннолетнего ребенка и других очевидцев конфликта достал из автомобиля пистолет и стал угрожать им.
«Это не пукалка, от неё люди умирают», — заявил нарушитель на видео, которое опубликовал Telegram-канал «78.ru».
В итоге мужчину задержали полицейские, в отношении него возбуждено уголовное дело.