Москвич избил старушку тележкой и затем убил ее 

Тело пожилой женщины со множественными колото-резаными ранениями было обнаружено в квартире в Москве . Задержанный по подозрению в ее убийстве ранее напал на пенсионерку и избил ее продуктовой тележкой, пишет РЕН ТВ.

По данным издания, тело женщины было найдено в квартире на Зарайской улице. Подозреваемый в убийстве — ее сосед.

При этом другие соседи утверждают, что предполагаемый убийца за день до происшествия вел себя неадекватно, избил старушку продуктовой тележкой, ругался матом и пытался вломиться к ней в квартиру.

Ночью в квартире пожилой женщины была открыта дверь и горел свет. Утром злоумышленник закрыл дверь на ключ, а жильцы вызвали полицию. Дело расследуется по статье «Убийство».

«Рамблер» писал, что ранее пенсионер из Кемеровской области поссорился с соседкой, ударил женщину прикладом охотничьего ружья, а затем выстрелил в ее мужа и их 14-летнего сына. Мужчина скончался на месте, подросток получил ранение плеча, пенсионер был задержан.