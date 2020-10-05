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Москвич избил старушку тележкой и затем убил ее 

Алиса Селезнёва 18 минут назад
Москвич избил старушку тележкой и затем убил ее
Фото: ТАСС
Тело пожилой женщины со множественными колото-резаными ранениями было обнаружено в квартире в Москве. Задержанный по подозрению в ее убийстве ранее напал на пенсионерку и избил ее продуктовой тележкой, пишет РЕН ТВ.
По данным издания, тело женщины было найдено в квартире на Зарайской улице. Подозреваемый в убийстве — ее сосед.
При этом другие соседи утверждают, что предполагаемый убийца за день до происшествия вел себя неадекватно, избил старушку продуктовой тележкой, ругался матом и пытался вломиться к ней в квартиру.
Ночью в квартире пожилой женщины была открыта дверь и горел свет. Утром злоумышленник закрыл дверь на ключ, а жильцы вызвали полицию. Дело расследуется по статье «Убийство».
«Рамблер» писал, что ранее пенсионер из Кемеровской области поссорился с соседкой, ударил женщину прикладом охотничьего ружья, а затем выстрелил в ее мужа и их 14-летнего сына. Мужчина скончался на месте, подросток получил ранение плеча, пенсионер был задержан.
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Происшествия , РЕН ТВ , Москва
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