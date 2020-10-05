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Женщина расчленила любовника ради свадьбы с отцом 

Артём Кульша 32 минуты назад
Женщина расчленила любовника ради свадьбы с отцом
Фото: Reuters
Американка убила и расчленила любовника, чтобы выйти замуж за своего отца. Об этом сообщает Mirror.
В 2019 году прихожане Объединенной методистской церкви из Западной Вирджинии 55-летний Ларри Макклюр и его 31-летняя дочь Аманда поженились. Макклюр указал в документах чужое имя.
В феврале того же года мужчина до смерти избил 38-летнего любовника дочери Джона Макгуайра, при посредничестве дочери похоронил его, а затем выкопал, расчленил и закопал снова. В августе 2020-го он был приговорен за это к пожизненному лишению свободы.
На прошлой неделе Аманда МакКлюр признала себя виновной в убийстве второй степени и была приговорена к лишению свободы на 40 лет. В ходе судебного заседания она заявила, что Макгуайр был хорошим человеком, ее отец убил его, потому что не хотел, чтобы рядом с ней кто-то был, а ее любовник сообщил ему о намерении пожениться. Также женщина извинилась перед своей матерью Карен Смит.

«Она, её сестра и её отец отправляются прямо в ад. Я не могу простить ее прямо сейчас. Может быть, позже…» — ответила та.

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Происшествия , Джон Макгуайр
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