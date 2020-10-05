"Что, вообще обожрался?": драка в московском метро

Некоторое время назад на платформе на станции «Профсоюзная» (Калужско-Рижская, оранжевая, линия) мужчина толкнул женщину, на которой не было маски за то, что она кашлянула рядом с ним. Позже оба вошли в вагон поезда. Там мужчина бросился в сторону женщины и толкнул ее. В этот момент между ними встали другие пассажиры метро.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», главный врач московской больницы 40 в Коммунарке Денис Проценко оценил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 как становящуюся все более серьезной и посоветовал всем сделать прививку от гриппа, носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, правильно мыть руки с мылом и обращаться за медицинской помощью в случае недомогания.