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"Что, вообще обожрался?": драка в московском метро

Артём Кульша
14 минут назад
Пассажир Московского метрополитена напал на женщину за то, что она кашляла без защитной маски. Об этом сообщает телеграм-канал «Плохие новости 18+ Live».
"Что, вообще обожрался?": драка в московском метро
Фото: ТАССТАСС
Некоторое время назад на платформе на станции «Профсоюзная» (Калужско-Рижская, оранжевая, линия) мужчина толкнул женщину, на которой не было маски за то, что она кашлянула рядом с ним. Позже оба вошли в вагон поезда. Там мужчина бросился в сторону женщины и толкнул ее. В этот момент между ними встали другие пассажиры метро.
«Я тебя не знаю! Полез ко мне! Совсем, что ли?! Я вообще его не знаю! Толкнул меня на перроне, блин! Что, вообще обожрался?! Сейчас ментов вызову!» — кричит женщина на видеозаписи, которую опубликовали «Плохие новости 18+ Live».
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», главный врач московской больницы 40 в Коммунарке Денис Проценко оценил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 как становящуюся все более серьезной и посоветовал всем сделать прививку от гриппа, носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, правильно мыть руки с мылом и обращаться за медицинской помощью в случае недомогания.
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