"Что, вообще обожрался?": драка в московском метро

Некоторое время назад на платформе на станции «Профсоюзная» (Калужско-Рижская, оранжевая, линия) мужчина толкнул женщину, на которой не было маски за то, что она кашлянула рядом с ним. Позже оба вошли в вагон поезда. Там мужчина бросился в сторону женщины и толкнул ее. В этот момент между ними встали другие пассажиры метро.