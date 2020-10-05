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Появилось видео применения водомета в Минске

Вадим Дроздов
51 минуту назад
В Беларуси продолжаются протестные акции после прошедших выборов президента Республики. На этот раз участников несанкционированной акции в центре Минска разогнали с помощью водомета. Протестующие сначала убегали от мощной струи воды, затем набросились на машину и стали разбирать ее прямо на ходу. Участникам акции удалось снять с корпуса автомобиля канистры, после чего из водомета вверх брызнула струя воды. Подбитую технику, уехавшую с площади, впоследствии пришлось защищать бойцам ОМОН, которые взяли водомет в кольцевое оцепление
Протесты в Беларуси проходят с 9-го августа. Несогласные с итогами выборов люди продолжают выходить на улицы страны.
Происшествия,Видео,Минск,Беларусь,
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