Появилось видео применения водомета в Минске

В Беларуси
продолжаются протестные акции после прошедших выборов президента Республики. На этот раз участников несанкционированной акции в центре Минска
разогнали с помощью водомета. Протестующие сначала убегали от мощной струи воды, затем набросились на машину и стали разбирать ее прямо на ходу. Участникам акции удалось снять с корпуса автомобиля канистры, после чего из водомета вверх брызнула струя воды. Подбитую технику, уехавшую с площади, впоследствии пришлось защищать бойцам ОМОН, которые взяли водомет в кольцевое оцепление