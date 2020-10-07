Россиянин встретился с белым медведем и чудом выжил

Поступило сообщение о том, что на оленевода родовой общины коренных малочисленных народов Севера, стан которой находится на острове Большой Ляховский архипелага Новосибирские острова, напал белый медведь. Пострадавшему от животного мужчине срочно требовалась медицинская помощь. Однако гражданская авиация не имела возможности в тот момент вылететь на остров.

Тогда начальник ПУ ФСБ России по восточному арктическому району направил для эвакуации пострадавшего оленевода вертолет с пограничным нарядом, который облетал данную территорию в ходе несения службы.

Уточняется, что Ми-8 совершил посадку на Большом Ляховском и забрал на борт нуждающегося в помощи. Мужчину доставили в больницу, где его передали медикам, сообщает ТАСС.