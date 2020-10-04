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Тело жестоко убитой женщины обнаружили в столичной квартире 

Вечерняя Москва 1 час назад
Тело жестоко убитой женщины нашли в квартире в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Тело женщины нашли в квартире на юго-востоке столицы. Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в дома № 35 по Зарайской улице.

— Мужчина нанес женщине множественные колото-резаные ножевые ранения головы и шеи, от чего она скончалась, — отметил собеседник агентства.

Подозреваемого в преступлении задержали, на место происшествия прибыли сотрудники Следственного комитета (СК). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Подробности и обстоятельства инцидента выясняются.
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Происшествия , Криминал , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС
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