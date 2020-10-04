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Яхта села на мель в Финском заливе 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
Яхта села на мель в Финском заливе
Фото: Pixabay
Четверых детей эвакуировали с севшей на мель яхты в Финском заливе Ленинградской области, сообщили в региональном главке МЧС России.

«Яхта села на мель в Выборгском районе Ленинградской области. Сигнал о происшествии поступил в 19:45… К 20:20 дети были доставлены на берег», — приводит сообщение РИА Новости.

В настоящее время яхту снимают с мели.
В конце сентября в Финляндии вмещающий до 2400 человек паром сел на мель у Аландских островов.
На борту находились 11 российских граждан, никто из них не пострадал.
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Происшествия , МЧС , РИА Новости , Ленинградская область
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