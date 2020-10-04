Яхта села на мель в Финском заливе 

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«Яхта села на мель в Выборгском районе Ленинградской области. Сигнал о происшествии поступил в 19:45… К 20:20 дети были доставлены на берег», — приводит сообщение РИА Новости.

В настоящее время яхту снимают с мели.

В конце сентября в Финляндии вмещающий до 2400 человек паром сел на мель у Аландских островов.

На борту находились 11 российских граждан, никто из них не пострадал.