В смерти хранителя воровского общака России нашли нестыковки 

Бывшего держателя воровского «общака» России , вора в законе Каха Гальского (Кахабер Парпалия) могли убить. Так его родные ответили на заявления о том, что Гальский скончался от инсульта при подорванном наркотиками здоровье, сообщает «Коммерсант».

Казначей воровского мира 44-летний Кахабер Парпалия был найден мертвым в омском СИЗО в конце сентября. Туда его доставили для отбытия наказания за хранение наркотиков. Сам осужденный утверждал, что его подставили спецслужбы. По официальной версии, причиной смерти стало кровоизлияние в мозг, произошедшее из-за длительного употребления наркотиков. Родные вора в законе утверждают, что он никогда не употреблял запрещенные вещества, алкоголь и табак. Есть версия, что Гальского забили до смерти. Об этом осужденный якобы намекал своему адвокату в день смерти.

«Вертухай, который вел меня в комнату свиданий, сказал, что по мою душу приехали три москвича, мол, чтоб я готовился», — приводит «Коммерсант» слова Гальского, по непроверенным данным, сказанным его адвокату.

Сами родственники умершего уверены, что омские патологоанатомы специально долго не отдавали тело умершего, чтобы скрыть следы насилия.

А одежда Гальского, по словам его семьи, прошла химчистку. Также близких интересует, почему осужденного «законника» не отправили сразу в колонию, а решили продержать в двухнедельном карантине в изоляторе.