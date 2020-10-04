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В смерти хранителя воровского общака России нашли нестыковки 

Ura.Ru 52 минуты назад
В смерти хранителя воровского общака России нашли нестыковки
Фото: РИА Новости
Бывшего держателя воровского «общака» России, вора в законе Каха Гальского (Кахабер Парпалия) могли убить. Так его родные ответили на заявления о том, что Гальский скончался от инсульта при подорванном наркотиками здоровье, сообщает «Коммерсант».
Казначей воровского мира 44-летний Кахабер Парпалия был найден мертвым в омском СИЗО в конце сентября. Туда его доставили для отбытия наказания за хранение наркотиков. Сам осужденный утверждал, что его подставили спецслужбы. По официальной версии, причиной смерти стало кровоизлияние в мозг, произошедшее из-за длительного употребления наркотиков. Родные вора в законе утверждают, что он никогда не употреблял запрещенные вещества, алкоголь и табак. Есть версия, что Гальского забили до смерти. Об этом осужденный якобы намекал своему адвокату в день смерти.

«Вертухай, который вел меня в комнату свиданий, сказал, что по мою душу приехали три москвича, мол, чтоб я готовился», — приводит «Коммерсант» слова Гальского, по непроверенным данным, сказанным его адвокату.

Сами родственники умершего уверены, что омские патологоанатомы специально долго не отдавали тело умершего, чтобы скрыть следы насилия.
А одежда Гальского, по словам его семьи, прошла химчистку. Также близких интересует, почему осужденного «законника» не отправили сразу в колонию, а решили продержать в двухнедельном карантине в изоляторе.
Сейчас семья Гальского собирается провести независимые исследования, чтобы обратиться в СКР, прокуратуру и ФСИН с требованием организовать дополнительные проверки. Один из адвокатов Кахабери Парпалии Ярослав Пакулин заявил, что родные будут добиваться возбуждения уголовного дела, если установят факт превышения полномочий.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , СКР , ФСИН
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