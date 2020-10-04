Названа причина гибели актера Горячева 

Стала известна причина гибели актёра петербургского кукольного театра "Виноград" Сергея Горячева . Он разбился, упав с высоты. Инцидент произошел в частном доме в поселке Рождествено близ Гатчины

Горячева искали со 2 октября, а сегодня стало известно, что актёр найден мёртвым. О причине смерти рассказали в соцсетях сослуживцы по театру «Виноград».

«Друзья, нас постигло горе: 2 октября погиб Сергей Васильевич Горячев, актер, мастер на все руки и удивительный человек. Разбился, упал с высоты в доме, где строил печку», — рассказали они.

В театре говорят, что Сергея Васильевича любили абсолютно все. У него остались родители, жена и пятеро детей.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Горячев таинственно пропал в Гатчинском районе Ленинградской области. Около 7.30 утра мужчина сел в машину и уехал в неизвестном направлении. Поиски вели местные жители и добровольцы.