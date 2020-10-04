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Протестующие сломали водомет силовиков в Минске

Майк Габриелян
29 минут назад
В Минске участники акции протеста сломали милицейский водомёт и заставили его облить омоновцев.
Инцидент произошёл на перекрестке проспекта Машерова и улицы Заславской, передаёт «Интерфакс».
Десятки активистов обступили водомет, сняли с него канистры с красящей жидкостью и вылили ее на дорогу. Издание Tut.by сообщает, что к водомету подбежал неизвестный мужчина и выломал какую-то деталь из конструкции автомобиля.
После этого водомет неожиданно атаковал своих: он пустил струю воды вверх, развернулся, направился в сторону силовиков и облил их ряды.
Сегодня в Минске проходит очередной марш протеста. На этот раз он посвящен «освобождению политзаключенных».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Киселев рассказал, каким будет следующий президент Белоруссии.
Происшествия,В мире,Видео,Интерфакс,Минск,
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