Протестующие сломали водомет силовиков в Минске

В Минске
участники акции протеста сломали милицейский водомёт и заставили его облить омоновцев.
Инцидент произошёл на перекрестке проспекта Машерова и улицы Заславской, передаёт «Интерфакс»
.
Десятки активистов обступили водомет, сняли с него канистры с красящей жидкостью и вылили ее на дорогу. Издание Tut.by сообщает, что к водомету подбежал неизвестный мужчина и выломал какую-то деталь из конструкции автомобиля.
После этого водомет неожиданно атаковал своих: он пустил струю воды вверх, развернулся, направился в сторону силовиков и облил их ряды.
Сегодня в Минске проходит очередной марш протеста. На этот раз он посвящен «освобождению политзаключенных».
Ранее «Рамблер» сообщал
, что Киселев рассказал, каким будет следующий президент Белоруссии.