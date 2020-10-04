Протестующие сломали водомет силовиков в Минске

Минске участники акции протеста сломали милицейский водомёт и заставили его облить омоновцев.

Инцидент произошёл на перекрестке проспекта Машерова и улицы Заславской, передаёт «Интерфакс»

Десятки активистов обступили водомет, сняли с него канистры с красящей жидкостью и вылили ее на дорогу. Издание Tut.by сообщает, что к водомету подбежал неизвестный мужчина и выломал какую-то деталь из конструкции автомобиля.

После этого водомет неожиданно атаковал своих: он пустил струю воды вверх, развернулся, направился в сторону силовиков и облил их ряды.

Сегодня в Минске проходит очередной марш протеста. На этот раз он посвящен «освобождению политзаключенных».