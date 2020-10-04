Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Легкомоторный самолёт разбился под Пензой 

News.ru и ещё 15 2 часа назад
Легкомоторный самолёт разбился под Пензой
Фото: pixabay.com
В лесном массиве между сёлами Маис и Столыпино в Пензенской области потерпел крушение легкомоторный самолёт.
По предварительным данным, в результате этой авиакатастрофы погиб пилот, сообщает РЕН ТВ.
Как писал NEWS.ru, самолёт-амфибия Че-27 разбился в Ханты-Мансийском автономном округе. На борту легкомоторного транспортника находились два человека, по официальным данным, никто не погиб. На месте происшествия уже побывали спасатели, куда они прилетели на вертолёте и эвакуировали пострадавших. В настоящее время оба члена экипажа самолёта находятся в Сургуте. Их состояние не вызывает опасений.
News.ru: последние новости
Пашаев не знал, что предоставил суду поддельную справку Пашаев не знал, что предоставил суду поддельную справку СК проверит версию об умышленном убийстве дочери Конкина СК проверит версию об умышленном убийстве дочери Конкина Друг Конкина о состоянии артиста после смерти дочери: «Он слёг и не встаёт» Друг Конкина о состоянии артиста после смерти дочери: «Он слёг и не встаёт»
Происшествия , РЕН ТВ , Пенза , Пензенская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне массово покидают Москву
Россияне массово покидают Москву
«Эти ребята не шутят»: британцы о спецназе России
«Эти ребята не шутят»: британцы о спецназе России
«Это же очевидно»: Познер указал Навальному на неувязку
«Это же очевидно»: Познер указал Навальному на неувязку
«Стягивал майку и ругался, что я ломаюсь»
«Стягивал майку и ругался, что я ломаюсь»
Видео
Россияне уронили друга в воду и попали на видео
00:57
Россияне уронили друга в воду и попали на видео
Жители Караганды спасли кошку и попали на видео
01:45
Жители Караганды спасли кошку и попали на видео
Пьяный россиянин сбил пешеходов на тротуаре и попал на видео
00:10
Пьяный россиянин сбил пешеходов на тротуаре и попал на видео
Толпы людей на похоронах Тесака попали на видео
01:29
Толпы людей на похоронах Тесака попали на видео
Мощные взрывы в Степанакерте попали на видео
00:38
Мощные взрывы в Степанакерте попали на видео
Опубликовано видео последствий разлива нефти на Камчатке
00:12
Опубликовано видео последствий разлива нефти на Камчатке
Протестующие сломали водомет силовиков в Минске
00:14
Протестующие сломали водомет силовиков в Минске
Происшествия В мире
Груженая тюками на крыше легковушка Магомеда из Москвы попала на видео
00:18
Груженая тюками на крыше легковушка Магомеда из Москвы попала на видео
«Европе следует ожидать Турцию возле Вены»
03:31
«Европе следует ожидать Турцию возле Вены»
В мире
«Я кончу как Стэн Шира?»: Трамп испугался смерти
00:39
«Я кончу как Стэн Шира?»: Трамп испугался смерти
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение