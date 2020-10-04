Легкомоторный самолёт разбился под Пензой 

В лесном массиве между сёлами Маис и Столыпино в Пензенской области потерпел крушение легкомоторный самолёт.

По предварительным данным, в результате этой авиакатастрофы погиб пилот, сообщает РЕН ТВ.

Как писал NEWS.ru, самолёт-амфибия Че-27 разбился в Ханты-Мансийском автономном округе. На борту легкомоторного транспортника находились два человека, по официальным данным, никто не погиб. На месте происшествия уже побывали спасатели, куда они прилетели на вертолёте и эвакуировали пострадавших. В настоящее время оба члена экипажа самолёта находятся в Сургуте. Их состояние не вызывает опасений.