В Крыму студентка уехала на яхте с бизнесменом и изчезла

Двадцатилетняя студентка пропала в Севастополе после того, как уехала кататься на яхте с сорокалетним бизнесменом. Ее не видели почти неделю.

Во вторник, 29 сентября, Лилия решила покататься на катере с мужчиной 40— 43-лет. Около 17-00 они отплыли на катере из бухты Круглая.

«Возможно с ними был кто-то еще, дальнейшей информации о ее местоположении нет. Кто располагает какими-либо сведениями, видели ее 29 сентября или позднее, возможно, слышали крики 29 сентября после 17-00 в районе бухты Круглая видели ссору или драку с ее участием, либо просто встречали ее в течение дня, просьба сообщить нам», — написала сестра девушки в инстаграме.

По некоторым данным, мужчина вернулся на берег без Лили. По словам матери девушки, она отправилась на прогулку с бизнесменом Петром Шапиро, передаёт канал Mash

О его показаниях пока ничего не известно. Семья уже подала заявление в полицию, а также обратились в поисково-спасательный отряд Лиза Алерт.

Лилию ищут, ее особые приметы: пирсинг, бусинка на шее и шрам на колене.

Известно, что Бирулина приехала в Севастополь зимой. Поступила в СевГУ на факультет лингвистики. В свободное время подрабатывала репетитором.