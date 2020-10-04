Избивший женщину врач обвинил в побоях её мужа

Мужчина, который в зеленогорском магазине ударил женщину и угрожал ей пистолетом, выдвинул свою версию полученных ей травм. Он предположил, что жительницу Санкт-Петербурга избивает муж или любовник.

Ранее в СМИ сообщали, что несколько человек записали поведение мужчины на видео. Оно было опубликовано в Сети, позднее в хулигане узнали врача крупной больницы в Московском районе Петербурга. Также его, уже в качестве клиента, опознали сотрудники одной из городских стоматологических клиник. Полиция уже начала проверку.

Виновником «разборок» оказался анестезиолог-реаниматолог Владимир Брацлавский. Он в разговоре с журналистами отметил, что ни от кого скрываться не планирует. По его словам, нападения с его стороны не было. А вот друг женщины, крупный мужчина, якобы нанёс ему несколько ударов. Кроме того, доктор предположил, что пострадавшую избивает муж или любовник.

Есть официальное заключение о побоях? Я не нападал, кто на неё нападал, я не знаю! Может, её муж или любовник побил, я не знаю. Я без понятия. И… Я никого не бил, — цитирует медика телеканал РЕН ТВ.