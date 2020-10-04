Исчезнувший актер найден мертвым под Петербургом

«С прискорбием сообщаем, что ушёл из жизни артист Сергей Горячёв. Более 35 лет Сергей Васильевич посвятил Кукольному театру сказки. Приносим соболезнования родным и близким», - говорится в некрологе.
Ранее в Сети сообщили, что Горячев таинственно пропал 2 октября в Гатчинском районе Ленинградской области. Около половины восьмого утра мужчина сел в машину и уехал в неизвестном направлении. Поиски вели местные жители и добровольцы.
Обстоятельства смерти актера пока неизвестны.
Ранее «Рамблер» сообщал, что актёра Курганского театра драмы убили из за телевизора.