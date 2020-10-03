Столичную модель насиловали под дулом пистолета

Москве 35-летняя модель заявила об изнасиловании бывшим мужем.

Женщина приехала к своему бывшему мужу, 42-летнему директору компании (пара разведена с прошлого года), в один из домов на шоссе Энтузиастов. В квартире также был их общий друг, занимавшийся ремонтом данной жилплощади.

Компания села поужинать и выпивать, а потом друг уехал. После того экс-супруг применил насилие над женщиной — он схватил ее за волосы и затащил в постель, где надругался над ней. Также мужчина бил свою жертву по голове и угрожал ей пистолетом.

Потерпевшая обратилась в полицию.