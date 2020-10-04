С места жесткой посадки Ми-2 в эвакуированы люди

Об этом пишет РИА Новости.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк ТАСС/Юрий Смитюк

Сообщается, что спасатели смогли найти всех находившихся на борту людей – пилота и шестерых пассажиров.

"Все живы и здоровы, пострадавших нет", – подтвердил пресс-секретарь авиакомпании "Полярные авиалинии" Станислав Платонов.

На данный момент не установлено, кому принадлежит совершившее жесткую посадку воздушное судно. Предполагается, что по факту случившегося Росавиация проведет расследование.

Сейчас спасательный вертолет Ми-8 с эвакуированными вернулся в Среднеколымск.