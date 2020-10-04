Российская семья трагически погибла из-за игр ребенка

городе Тавда Свердловской области вечером 3 октября произошел пожар в квартире двухэтажного дома. Квартира в деревянном строении выгорела, погибли пять человек. Среди погибших — 46-летний мужчина, его 40-летняя жена, а также трое детей: годовалая и пятилетняя девочки и четырехлетний мальчик.

В этой семье воспитывались еще двое детей — восьми и девяти, которым удалось спастись, но они остались сиротами.

Как сообщили в МЧС России по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 22:05, горела квартира площадью 16 квадратных метров. Из горящего дома вынесли пять человек, из них три ребенка, но спасти их не удалось. В 22:52 открытое горение было ликвидировано, на месте работало 15 человек личного состава и пять пожарных машин.

По предварительной информации, когда родители уснули, один из детей играл со спичками и поджег шкафчик, от которого загорелась вся квартира.