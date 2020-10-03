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«Так выглядят ворота в ад»: видео, снятое в поле, набирает популярность в Сети 

Primpress 56 минут назад
Пользователи пришли в восторг от увиденного
В социальных сетях популярность набирает видеоролик, на котором снято дерево в необычном состоянии на одном из полей, сообщает PRIMPRESS.
Ролик опубликовал популярный в Приморье блог о погоде в крае «Погода 25 регион».
«После попадания молнии в дерево», — подписал видео автор.
Интернет-пользователи пришли в восторг от увиденного. Некоторые жители Приморья, посмотревшие это видео, даже сравнили его с порталом в ад.

«Так наверное выглядят ворота в ад».

«Надо шашлыки жарить, а не смотреть».

«Думала, мама дорогая, вот он, выход антихриста, ворота открылись. Жутко мистическая картинка».

«Это тандыр».

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