Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Москве загорелось высотное здание 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 13 2 часа назад
В Москве загорелась высотка на Котельнической
Фото: РИА Новости
В Москве в высотном здании на Котельнической набережной начался пожар, сообщили в Главном управлении МЧС по столице.

«В 18:55, в оперативную дежурную смену поступило сообщение о пожаре по адресу: Котельническая набережная, д. 1/15. По внешним признакам наблюдается дым», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Пожарные и спасатели прибыли на место, на данный момент ведутся поиски источника возгорания. Сведений о пострадавших пока не поступало.
Источник агентства в экстренных службах сообщил, что из окон 20-21 этажей идет густой белый дым.
Ранее в Подмосковье произошел взрыв, на территории автосервиса загорелись два металлических конейнера.
Видео дня. Уволили полицейского, выдавшего поддельную справку по делу Ефремова
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В крови дочери Конкина обнаружили алкоголь и снотворное В крови дочери Конкина обнаружили алкоголь и снотворное Убийцу двух девушек в Екатеринбурге приговорили пожизенно Убийцу двух девушек в Екатеринбурге приговорили пожизенно Адвокат назвал единственный шанс Ефремова на смягчение приговора Адвокат назвал единственный шанс Ефремова на смягчение приговора
Происшествия , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Алиева предупреждали »: Иран отомстил Азербайджану
«Алиева предупреждали »: Иран отомстил Азербайджану
Россиянин избил до смерти жену в день свадьбы
Россиянин избил до смерти жену в день свадьбы
В Турции возмутились действиями российских пилотов
В Турции возмутились действиями российских пилотов
50 раненых: ЧП в Подмосковье вызвало вопросы у следователей
50 раненых: ЧП в Подмосковье вызвало вопросы у следователей
Видео
Опубликовано видео последствий разлива нефти на Камчатке
00:12
Опубликовано видео последствий разлива нефти на Камчатке
Груженая тюками на крыше легковушка Магомеда из Москвы попала на видео
00:18
Груженая тюками на крыше легковушка Магомеда из Москвы попала на видео
Опубликовано видео с уничтожением армянской техники Закавказье
01:39
Опубликовано видео с уничтожением армянской техники Закавказье
Опубликовало видео «совершенно чистого» Халактырского пляжа
00:24
Опубликовало видео «совершенно чистого» Халактырского пляжа
Опубликовано видео последствий крупного пожара под Воронежем
00:28
Опубликовано видео последствий крупного пожара под Воронежем
Чичерина рассказала об обстреле в Нагорном Карабахе
01:06
Чичерина рассказала об обстреле в Нагорном Карабахе
Происшествия Шоу-бизнес
Порошенко госпитализирован
02:32
Порошенко госпитализирован
В мире
У советской М-46 в Сирии «испарился» ствол
00:13
У советской М-46 в Сирии «испарился» ствол
Армия
Тесака похоронили в белом гробу
01:29
Тесака похоронили в белом гробу
Происшествия
Купающиеся с туристами дельфины в Крыму попали на видео
00:40
Купающиеся с туристами дельфины в Крыму попали на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение