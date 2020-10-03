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Пропавшую несколько лет назад женщину нашли умирающей в море 

Свободная пресса 15 часов назад
Пропавшую женщину нашли умирающей в море
Фото: РИА Новости
Пропавшая несколько лет назад женщина была обнаружена умирающей в море.
Как передаёт сайт «Радио Комсомольская правда» со ссылкой на зарубежные СМИ, колумбийские рыбаки заметили дрейфующую на воде даму и помогли ей выбраться на берег.
Спасенная была очень сильно истощена и страдала от переохлаждения. Позже было установлено, что это 46-летняя Анжелика Гайтан. Семья потеряла её ещё 2 года назад. На все вопросы рыбаков Анжелика не отвечала, а только плакала. Выяснилось, что женщина провела в море примерно 8 часов среди хищных акул.
Уже находясь в больнице она рассказала, что была вынуждена бежать от домашнего насилия. По её словам, супруг в течение 20 лет издевался над ней и избивал даже во время беременности. Но она боялась уйти от него, пока их дети были маленькие.
Когда дочери выросли и стали жить самостоятельно, муж Анжелики попытался её убить. Это было, как раз 2 года назад. Тогда же женщина решилась на побег. Несколько месяцев она прожила на улицах города Барранкилья, потом — в приюте для бездомных.
После того, как её попросил покинуть приют, женщина решила свести счёты и бросилась с обрыва в море.
В настоящее время женщину нашла её семья. Одна из дочерей была шокирована рассказом матери. Она призналась, что отец был очень милым, спокойным человеком и не проявлял ни к кому агрессии, а семья никогда не жила в Барранкилье.
По словам девушки, у мамы давно наблюдались серьёзные проблемы с сердцем, а после приступа у Анжелики начались и психические нарушения. Поэтом она не исключает, что кто-то мог воспользоваться состоянием матери и напасть на неё.
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