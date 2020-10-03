Подробности шокирующей смерти россиянина в Турции

Появились подробности о гибели 58-летнего россиянина, которого убило мансардное окно в турецком отеле.
По её словам, семья жила в номере под мансардой, где было установлено специальное автоматическое окно. Оно неожиданно спустилось и зажало мужчину. В этот момент в комнате никого не было — мать с дочерью ушли на вечернюю программу.
«Это окно было неисправным. Поэтому он ничего не смог сделать и задохнулся», — рассказала женщина.
Она отметила, что представители отеля не оказывают абсолютно никакой помощи семье. Домой туристы отправятся своим рейсом, тело в Россию отправят другим рейсом за счет страховой компании. Эксперты уже сделали вскрытие. Результаты будут готовы только через полгода. Семья намерена взыскать компенсацию с отеля и провести экспертизу в России. Сейчас родные боятся, что в Турции тело погибшего забальзамируют и тем самым скроют истинную причину смерти.
«У нас непростой случай — он же умер не своей смертью, а в результате несчастного случая по вине руководства отеля, поэтому мы будем делать повторное вскрытие в России. Это все платно, нам нужны огромные деньги на адвокатов», — пояснила дочь погибшего.