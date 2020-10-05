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Рядом с Токио произошло землетрясение

Деловая газета "Взгляд"иещё 4
1 час назад
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в понедельник рядом с японской столицей, сообщило центральное метеорологическое управление Японии.
Рядом с Токио произошло землетрясение
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
По данным национального метеорологического управления Японии, эпицентр землетрясения находился в соседней с Токио префектуре Ибараки, очаг подземных толчков залегал на глубине 90 км, передает ТАСС.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угрозы цунами объявлено не было.
Напомним, 18 мая на северо-востоке главного японского острова Хонсю произошло сильное землетрясение. В феврале землетрясение произошло на северо-востоке Японии, на островах Хоккайдо и в северной части острова Хонсю.
Происшествия,Катастрофы,Землетрясение,ИТАР-ТАСС,Япония,
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