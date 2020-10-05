Рядом с Токио произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в понедельник рядом с японской столицей, сообщило центральное метеорологическое управление Японии

По данным национального метеорологического управления Японии, эпицентр землетрясения находился в соседней с Токио префектуре Ибараки, очаг подземных толчков залегал на глубине 90 км, передает ТАСС.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угрозы цунами объявлено не было.