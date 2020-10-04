Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в России

"4 октября около 08:00 по местному времени (02:00 мск) поступило сообщение о том, что в нескольких десятках километрах от города Среднеколымска совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. В настоящее время для поиска и эвакуации пассажиров и экипажа готовится к вылету воздушное судно Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии", — сказали в пресс-службе.