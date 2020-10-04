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В Якутии вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку 

ТАСС и ещё 5 34 минуты назад
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в России
Фото: © Марина Лысцева/ТАСС, архив
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии, для поиска и эвакуации пассажиров и экипажа готовится к вылету воздушное судно, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе авиакомпании "Полярные авиалинии".

"4 октября около 08:00 по местному времени (02:00 мск) поступило сообщение о том, что в нескольких десятках километрах от города Среднеколымска совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. В настоящее время для поиска и эвакуации пассажиров и экипажа готовится к вылету воздушное судно Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии", — сказали в пресс-службе.

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Происшествия , ИТАР-ТАСС , Республика Саха (Якутия)
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