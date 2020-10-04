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Пашаев объяснил поддельную справку на суде Ефремова 

Lenta.ru и ещё 25 26 минут назад
Пашаев объяснил поддельную справку на суде Ефремова
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Бывший адвокат Эльман Пашаев, защищавший актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, отреагировал на известие о том, что справка из правоохранительных органов, предоставленная им в рамках судебного расследование по делу артиста, оказалась поддельная. Об этом сообщает «Пятый канал».
Справку выписал участковый из Подмосковья. В ней говорилось, что погибший в ДТП курьер Сергей Захаров якобы снимал койко-место в квартире у Ирины Стерховой. При этом женщина уверяла в суде, что давно сожительствовала с погибшим и на этом основании требовала признать ее потерпевшей.
В результате было установлено, что информация в справке не соответствует действительности, из-за чего затем полицейский был уволен «по отрицательным мотивам».

«Это правда. Вообще-то должен быть порядок. Правовое государство — что это такое? Оно должно действовать законно», — отметил Пашаев. Он указал, что любой чиновник, сотрудник, должностное лицо должно действовать в рамках законодательства. По его словам, не надо принимать на работу «таких безграмотных или неспособных, или доверчивых».

При этом Пашаев подчеркнул, что эта справка не повлияла на ход уголовного дела «ни в положительную сторону, ни в отрицательную» стороны.
27 сентября источник из окружения артиста рассказал, что семья Ефремова собралась подать заявление в правоохранительные органы на Пашаева. Она также хочет выяснить, как накануне приговора съемка скрытой камерой разговора между защитником и артистом попала в СМИ.
Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Артист находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы. Защита обжаловала приговор.
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Происшествия , Справка на права , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Ирина Стерхова , МВД , Московская область
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