Пашаев объяснил поддельную справку на суде Ефремова 

Справку выписал участковый из Подмосковья . В ней говорилось, что погибший в ДТП курьер Сергей Захаров якобы снимал койко-место в квартире у Ирины Стерховой . При этом женщина уверяла в суде, что давно сожительствовала с погибшим и на этом основании требовала признать ее потерпевшей.

В результате было установлено, что информация в справке не соответствует действительности, из-за чего затем полицейский был уволен «по отрицательным мотивам».

«Это правда. Вообще-то должен быть порядок. Правовое государство — что это такое? Оно должно действовать законно», — отметил Пашаев. Он указал, что любой чиновник, сотрудник, должностное лицо должно действовать в рамках законодательства. По его словам, не надо принимать на работу «таких безграмотных или неспособных, или доверчивых».

При этом Пашаев подчеркнул, что эта справка не повлияла на ход уголовного дела «ни в положительную сторону, ни в отрицательную» стороны.

27 сентября источник из окружения артиста рассказал, что семья Ефремова собралась подать заявление в правоохранительные органы на Пашаева. Она также хочет выяснить, как накануне приговора съемка скрытой камерой разговора между защитником и артистом попала в СМИ.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня. Артист находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был водитель Сергей Захаров. Он погиб. 8 сентября Ефремов был приговорен к восьми годам лишения свободы. Защита обжаловала приговор.