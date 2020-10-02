София Конкина , которая скончалась после заплыва в бассейне фитнес-центра, ранее уже купалась в пьяном состоянии и чуть не утонула, заявил в эфире программы «Пусть говорят» ее бойфренд Михаил Серов . Мужчина признался, что ему пришлось прыгать за возлюбленной воду.

Инцидент, по словам Серова, произошел в открытом бассейне. По его словам, тогда София «выпила чуть больше, чем надо». Тем не менее девушка прыгнула в воду, где моментально «отключилась».

«Я увидел, что она уходит под воду. Пришлось вытаскивать», — отметил Серов.

Он добавил, что Конкина не умела тратить деньги: расходовала, больше чем зарабатывала. Именно поэтому у нее образовался солидный кредит. О трагедии Серов узнал после того, как не обнаружил сожительницу дома. Он написал ей сообщение, но она не ответила. При этом беспокоиться мужчина не стал, потому что София часто задерживалась в бассейне. Уже потом он узнал, что его возлюбленная утонула.

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