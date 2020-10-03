В Минске 11 человек задержали на акции протеста 

Об этом сообщили в городской милиции, сообщает РИА Новости.
Участниками сегодняшнего демарша стали в основном девушки. Они ходили по центру столицы Белоруссии с цветами.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИКа, он набрал более 80% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водомёты и резиновые пули. Всего были задержаны свыше 10 тысяч человек, около 10 человек погибли.