СК выясняет обстоятельства гибели женщины в центре Новгорода 

Главный редактор издания Koza.press Ирина Славина совершила самосожжение в центре Нижнего Новгорода.
Женщина подожгла себя напротив здания МВД на улице Максима Горького. На записях с камер наблюдения видно, что Славиной пытался помочь случайный прохожий, но женщина его оттолкнула.
Перед тем как совершить самосожжение, Славина написала в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».
Ряд СМИ связал самоубийство журналистки с прошедшими у нее накануне обысками, однако в Следственном комитете эту информацию опровергают.
«Сообщения в ряде средств массовой информации о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, не имеет под собой никаких оснований. Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия», — говорится в сообщении СУ СК по Нижегородской области.
В управлении также сообщили, что погибшей назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.