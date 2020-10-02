Экс-глава Миасса Ардабьевский умер в московском СИЗО 

«Умер сегодня, в изоляторе, который числится за Московским областным судом. Что стало причиной смерти, пока не знаем. Он ничем не болел», — уточнил собеседник издания.

Виктор Ардабьевский в 2005 году был избран главой администрации Миасса, однако из-за конфликта с председателем собрания депутатов Игорем Войновым в начале 2010-го лишился полномочий. В 2012 году он снова возглавил мэрию, пишет издание.

По его данным, Ардабьевский был задержан сотрудниками УФСБ по региона в ноябре 2013 года. Тогда же он был отправлен в московский следственный изолятор «Матросская тишина». Экс-чиновник обвинялся по статье об участии в бандитской группировке (ст. 209 УК РФ), а также по двум эпизодам покушения на убийство (ч. 3 ст. 30 УК РФ, пункты «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, ОПГ «Турбазовские» занималась заказными убийствами, грабежами и разбойными нападениями. Участников банды обвинили в совершении около 40 преступлений в Москве, Московской, Ростовской и Челябинской областях, а также Краснодарском крае в 1999–2009 годах.

Следователи установили, что Ардабьевский был заказчиком убийств гендиректора ЗАО «Трек» Андрея Падучина в 2005 году и директора компании «Надежда» Павла Сидорова в 2008 году. Отмечается, что эти фирмы производили запчасти для автомобилей «Урал» и конкурировали с компанией «Кедр», которой владел экс-глава Миасса.

По данным издания, большинство участников ОПГ получили сроки. Ардабьевский же вину не признавал.