Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Бывшего VIP-охранника из Росгвардии обвинили в изнасиловании проститутки 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Росгвардейца обвинили в изнасиловании проститутки
Фото: ТАСС
В Татарстане двух россиян, в том числе экс-работника Центра по обеспечению безопасности высших должностных лиц Управления вневедомственной охраны (УВО) Росгвардии, обвинили в изнасиловании проститутки и вымогательстве. Об этом в пятницу, 2 октября, «Ленте.ру» рассказала адвокат потерпевшей Рушана Камалова.
По версии следствия, 12 октября 2019 года бывший VIP-охранник и еще один фигурант дела ворвались к ожидающей постоянного клиента секс-работнице, надели на нее наручники и потребовали сдать сутенера. Узнав, что женщина «работает на себя», они предложили ей свое покровительство, а получив отказ, потребовали деньги.
Вымогатели забрали из кошелка проститутки восемь тысяч рублей, а еще 20 тысяч рублей, угрожая избиением, заставили перевести на карту. Перед тем как уйти, злоумышленники изнасиловали секс-работницу.
Адвокат отметила, что один из фигурантов дела работал в Росгвардии с апреля 2019 года, однако, как следует из официального письма начальника регионального УВО, был уволен за четыре дня до инцидента по собственному желанию.
Последние новости
В России помогут людям с аутизмом В России помогут людям с аутизмом Российская журналистка покончила с собой у здания МВД Российская журналистка покончила с собой у здания МВД Азербайджанские войска ударили по Степанакерту Азербайджанские войска ударили по Степанакерту
Комментарии 5
Происшествия , Росгвардия , Lenta.ru , Республика Татарстан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Дали отопление»: фото Шпицы без трусов взорвало сеть
«Дали отопление»: фото Шпицы без трусов взорвало сеть
Кто уничтожил системы ПВО в Карабахе?
Кто уничтожил системы ПВО в Карабахе?
Финляндия отреагировала на решение Путина по древесине
Финляндия отреагировала на решение Путина по древесине
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Видео
Чичерина рассказала об обстреле в Нагорном Карабахе
01:06
Чичерина рассказала об обстреле в Нагорном Карабахе
Происшествия Шоу-бизнес
У советской М-46 в Сирии «испарился» ствол
00:13
У советской М-46 в Сирии «испарился» ствол
Армия
Купающиеся с туристами дельфины в Крыму попали на видео
00:40
Купающиеся с туристами дельфины в Крыму попали на видео
Общество
Опубликовано видео задержания ФСБ мэра в Иркутской области
00:46
Опубликовано видео задержания ФСБ мэра в Иркутской области
Происшествия
Рудковская и Плющенко снова стали родителями
00:36
Рудковская и Плющенко снова стали родителями
Шоу-бизнес
В российском цирке медведь напал на ребенка
00:41
В российском цирке медведь напал на ребенка
Происшествия
Пашаев рассказал о нападении и попал на видео
01:29
Пашаев рассказал о нападении и попал на видео
Происшествия
Появилось видео последствий обстрелов в Карабахе
01:44
Появилось видео последствий обстрелов в Карабахе
Происшествия
Турист из Чечни одним ударом убил спортсмена в Крыму
00:41
Турист из Чечни одним ударом убил спортсмена в Крыму
Происшествия
Появилось видео инаугурации мэра-уборщицы
04:54
Появилось видео инаугурации мэра-уборщицы
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть