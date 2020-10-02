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Российских журналистов обстреляли в Карабахе 

Вероника Полынина 1 час назад
Автобус с журналистами из России и Армении и волонтером из США попал под обстрел в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственного корреспондента.
В результате обстрела никто не пострадал.
Как сообщал «Рамблер», ранее под обстрел в Степанакерте попал российский журналист, заместитель главного редактора телеканала «Дождь» Дмитрий Еловский. Он рассказал, что опрашивал местных жителей в центре города, как вдруг в нескольких десятках метров раздались несколько взрывов. Он успел забежать в подвал одного из рядом стоящих домов.
Также в результате обстрелов в Крабахе пострадали корреспонденты французского издания Le Monde, армянского 24News и оператор телеканала «Армения». Один из французских журналистов получил серьезные ранения и был прооперирован в госпитале Степанакерта.
Под обстрелы также попали корреспонденты агентства France Presse.
Происшествия , Видео , France-Presse , Армения , США
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