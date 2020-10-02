Турист из Чечни одним ударом убил спортсмена в Крыму

На улице Симферополя произошел конфликт между жителем города и приехавшим туда отдыхать мужчиной из Чечни . Ссора переросла в драку и закончилась смертью первого. Случившееся 20 сентября попало на видео, его публикует Telegram-канал «Подъем».

На кадрах видно, как стоит компания мужчин, и в какой-то момент один из них наносит удар другому, и тот падает на асфальт.

В региональном управлении Следственного комитета России рассказали, что инцидент произошел между туристом и нетрезвым 36-летним местным жителем. В результате нанесенного удара, последний упал и ударился затылком об бетон. На следующий день пострадавший, находясь дома, скончался от черепно-мозговой травмы.

Личность нападавшего удалось установить по камерам видеонаблюдения. Выяснилось, что через несколько дней после инцидента он покинул Симферополь и вернулся на родину. О смертельных последствиях драки мужчина не знал.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека (часть 4 статьи 111 УК РФ). В ближайшее время житель Чечни должен прибыть в Симферополь для выяснения следствием всех обстоятельств случившегося.

В ведомстве также подчеркивают, что дадут оценку и действиям врачей медучреждения, куда пострадавший обратился за помощью. Telegram-канал «Подъем» утверждает, что медики сделали рентген жителю Симферополя, но кроме ушиба никаких повреждений не обнаружили. По некоторым данным, погибшим оказался бывший спортсмен Артем Кузнецов

Ранее в октябре сообщалось, что в Сыктывкаре 45-летний мужчина схватил нож, убил одного полицейского, приехавшего на вызов, и тяжело ранил другого, после чего свел счеты с жизнью.