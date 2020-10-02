Известного российского бизнесмена зарезали в Крыму

Известно, что Сизин проводил в Крыму свой отпуск. По версии следователей, в одном из местных кафе он познакомился с 51-летним мужчиной. После спонтанного застолья крымчанин пригласил томского бизнесмена к себе на дачу. Там между мужчинами возник конфликт. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку. Сизина избили до потери сознания и вывезли в село Туннельное Сакского района республики, где бросили на обочине дороги. Предприниматель скончался. На его теле эксперты обнаружили одно проникающее ножевое ранение.