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Известного российского бизнесмена зарезали в Крыму

Артём Кульша
59 минут назад
В Евпатории обнаружено тело совладельца сети кофеен «Сибирские блины» томского предпринимателя Игоря Сизина, сообщает издание Tayga.info. По подозрению в жестоком убийстве задержан местный житель.
Известного российского бизнесмена зарезали в Крыму
Фото: СоцсетиСоцсети
Известно, что Сизин проводил в Крыму свой отпуск. По версии следователей, в одном из местных кафе он познакомился с 51-летним мужчиной. После спонтанного застолья крымчанин пригласил томского бизнесмена к себе на дачу. Там между мужчинами возник конфликт. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку. Сизина избили до потери сознания и вывезли в село Туннельное Сакского района республики, где бросили на обочине дороги. Предприниматель скончался. На его теле эксперты обнаружили одно проникающее ножевое ранение.
Подозреваемого задержали в Курске. В настоящее время он дожидается результатов расследования в следственном изоляторе. Если впоследствии суд признает его виновным, ему грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
Компания «Сибирские блины» имеет около 70 точек в Томской и Кемеровской областях. Почти половиной доли в организации владеет известный ресторатор Владимир Бурковский.
Происшествия,ФСИН,Тайга.инфо,Республика Крым,Евпатория,
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