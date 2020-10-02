«Сосок пропал»: врачи изуродовали россиянку

Жительница Новосибирска отдала за операцию 210 тысяч рублей, но вместо красивой груди получила проблемы со здоровьем и слитые в Сеть фото. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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По словам девушки, решив изменить форму груди, она обратилась к тому же врачу, который ранее оперировал ее сестру и «казался очень надежным человеком».

«Обычно такая операция длится около трех часов, но я была под наркозом семь часов, то есть на операционном столе что-то явно пошло не так. Я очень тяжело перенесла наркоз, долго не могла отойти от него, кружилась голова», - рассказала Дарья.

По ее словам, швы долго не заживали, однако, когда их все же сняли, оказалось, что врач изуродовал грудь.

«Остались огромные шрамы, края импланта выпирали. А еще из-за неправильной операции сосок сдвинулся и визуально было такое ощущение, что он пропал. Врачи даже думали, что имплант перевернулся», - пояснила она.

Девушка отметила, что была проведена вторая операция, за которую с нее взяли 80 тысяч, однако ситуацию она не улучшила. Третью операцию жительнице Новосибирска делал уже другой врач. Она намерена через суд взыскать деньги с клиники, где ее изуродовали.

Также Дарью возмутило то, что фотографии ее груди были опубликованы в совершенно стороннем паблике косметолога и убраны только после ее «гневного сообщения».