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На стройплощадке жилого комплекса в Москве произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Московские новости».

По данным канала, возгорание произошло по адресу: Красноказарменная улица, 14.

«Со слов очевидцев, на третьем этаже могут находиться рабочие», — отмечают «Московские новости», приведя видеозапись пожара.

На кадрах видно огонь у здания новостройки и поднимающийся вверх столб черного дыма.

«Рамблер» писал, что ранее пожар произошел в Москве на территории базы каскадеров «Парк киноприключений». Возгорание возникло внутри склада атрибутики для шоу каскадеров.