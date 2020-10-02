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ЧП в Москве: в строящемся жилом доме произошел пожар 

Артём Кульша 29 минут назад
На стройплощадке жилого комплекса в Москве произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Московские новости».
По данным канала, возгорание произошло по адресу: Красноказарменная улица, 14.

«Со слов очевидцев, на третьем этаже могут находиться рабочие», — отмечают «Московские новости», приведя видеозапись пожара.

На кадрах видно огонь у здания новостройки и поднимающийся вверх столб черного дыма.
«Рамблер» писал, что ранее пожар произошел в Москве на территории базы каскадеров «Парк киноприключений». Возгорание возникло внутри склада атрибутики для шоу каскадеров.
Происшествия , Видео
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