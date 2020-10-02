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Секретные испытания: россиянин ранен взрывом на военном полигоне 

Алиса Селезнёва 15 минут назад
На секретном военном полигоне раздался взрыв
Фото: ТАСС
Гражданский специалист попал в реанимацию после взрыва на полигоне в поселке Приветнинском. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает 47news.
По данным издания, около восьми вечера 1 октября в больницу поселка Первомайское был доставлен 49-летний петербуржец. У него были зафиксированы взрывная травма, сильный ушиб позвоночника и переломы плеча.
Мужчина — гражданский специалист Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала Хрулева, а также называет себя техником научно-экспериментального отделения Военного инженерно-технического университета, отмечается в статье.
Травмы, по предварительным данным, он получил во время работы на экспериментальной научно-исследовательской базе академии в поселке Приветнинском, отмечается в статье.
Telegram-канал Mash на Мойке в свою очередь сообщил, что причиной произошедшего стал «взрыв некоего баллона».

«На полигоне проводятся секретные военные испытания. Кроме того, там занимаются некоторые курсанты», — отмечает канал.

Как сообщал «Рамблер», ранее житель Южно-Сахалинска после ссоры с женой открыл баллон с газом, хранившийся в подвале жилого дома на улице Поповича, 57. В результате взрыва пострадал лишь он сам и частично обрушилось межэтажное перекрытие подвала и одной из квартир.
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Происшествия , МВД , 47news.ru
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