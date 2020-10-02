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Пьяный россиянин избил до смерти жену в день свадьбы 

Артём Кульша 17 минут назад
Россиянин избил до смерти жену в день свадьбы
Фото: РИА Новости
Житель Новосибирской области избил жену до смерти. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
По версии следствия, во вторник на придомовой территории на Железнодорожной улице в поселке Чик Коченевского района ранее судимый 33-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения нанес своей 35-летней супруге множество ударов руками и ногами по голове, конечностям и туловищу.
Он продолжил избивать ее дома, после чего вынес жену на улицу и скинул в овраг вблизи дома. Там женщина скончалась в результате полученных травм. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Мужчина признался в совершении преступления. Вчера суд заключил его под стражу.

«Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается», — добавили в СК.

По данным «Моего Альметьевска», обвиняемый познакомился с потерпевшей, когда отбывал наказание в колонии, а убил ее в день свадьбы.
В первой половине сентября, как сообщал «Рамблер», ранее несудимый житель города Новозыбкова Брянской области на улице избил свою сожительницу руками и ногами по голове и скрылся. Потерпевшая получила сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей лица.
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Происшествия , Новосибирская Область
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