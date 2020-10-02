«Прятаться особо было негде»: Чичерина об обстреле в Карабахе 

Российская певица Юлия Чичерина рассказала, как ей удалось пережить обстрел беспилотниками в Нагорном Карабахе. Видеозапись певицы опубликовал Telegram-канал RT.

«Рамблер» писал, что 27 сентября обстановка в Нагорном Карабахе резко обострилась. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию. Позднее стало известно, что ВС Азербайджана начали бомбить Степанакерт. Сегодня появилась информация, что Юлия Чичерина приехала в Карабах и оказалась под обстрелом.

«Мы оказались в Карабахе. И сначала был взрыв, потом что-то летело, потом была воздушная тревога. Это были беспилотники, я видела огромную дырку в мосту. Потом там ещё что-то летало над самим населённым пунктом», — рассказала артистка.

Она отметила, что всех «повыгоняли из машин», однако «прятаться особо было негде».

«Я спряталась под навесом какой-то закрытой торговой лавочки. Там была кошка. А кошки, если хотите знать, всегда бегут от прилетов, собаки тоже. Так что кошка спасла меня. Точнее, это был кот», — пояснила Чичерина.

Артистка также отметила, что приехала в Нагорный Карабах для того, чтобы петь.