В московской школе нашли труп восьмиклассницы 

Ученица московской школы покончила с собой в туалете учебного заведения. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Некоторое время назад 13-летняя ученица восьмого класса одной из школ в Новой Москве Арина взяла некий аптечный пузырек и пошла с ним в уборную, пока все остальные готовили стенгазету ко Дню учителя (отмечается 5 октября). Учителя заподозрили неладное и вошли в туалет. Девочка была мертва.

«Учеба тут ни при чем. Арина переживала из-за разрыва с парнем. Тот послал ее открытым текстом и сказал, что нашел другую», — сообщает «Московский комсомолец».

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что 15-летний ученик школы в городе Реже Свердловской области совершил самоубийство из-за учебы — он получил три тройки за неделю и не написал контрольную.

В августе 17-летняя выпускница одной из школ Москвы нанесла себе травмы, которые могли привести к ее смерти, из-за того, что недостаточно хорошо сдала ЕГЭ для поступления в желаемый вуз. Она сообщила о своем поступке своему молодому человеку. Тот вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Врачи спасли девушке жизнь.