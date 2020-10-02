Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В московской школе нашли труп восьмиклассницы 

Артём Кульша 16 минут назад
В московской школе нашли труп восьмиклассницы
Фото: ТАСС
Ученица московской школы покончила с собой в туалете учебного заведения. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Некоторое время назад 13-летняя ученица восьмого класса одной из школ в Новой Москве Арина взяла некий аптечный пузырек и пошла с ним в уборную, пока все остальные готовили стенгазету ко Дню учителя (отмечается 5 октября). Учителя заподозрили неладное и вошли в туалет. Девочка была мертва.

«Учеба тут ни при чем. Арина переживала из-за разрыва с парнем. Тот послал ее открытым текстом и сказал, что нашел другую», — сообщает «Московский комсомолец».

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что 15-летний ученик школы в городе Реже Свердловской области совершил самоубийство из-за учебы — он получил три тройки за неделю и не написал контрольную.
В августе 17-летняя выпускница одной из школ Москвы нанесла себе травмы, которые могли привести к ее смерти, из-за того, что недостаточно хорошо сдала ЕГЭ для поступления в желаемый вуз. Она сообщила о своем поступке своему молодому человеку. Тот вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Врачи спасли девушке жизнь.
Комментарии 4
Происшествия , Московский комсомолец
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Дали отопление»: фото Шпицы без трусов взорвало сеть
«Дали отопление»: фото Шпицы без трусов взорвало сеть
Россиянин погиб в Турции страшной смертью
Россиянин погиб в Турции страшной смертью
«Навальный — мимо»: Шредер сделал заявление
«Навальный — мимо»: Шредер сделал заявление
Известный певец соблазнил мужчину Калашниковой
Известный певец соблазнил мужчину Калашниковой
Видео
Чичерина рассказала об обстреле в Нагорном Карабахе
01:06
Чичерина рассказала об обстреле в Нагорном Карабахе
Происшествия Шоу-бизнес
Купающиеся с туристами дельфины в Крыму попали на видео
00:40
Купающиеся с туристами дельфины в Крыму попали на видео
Общество
Опубликовано видео задержания ФСБ мэра в Иркутской области
00:46
Опубликовано видео задержания ФСБ мэра в Иркутской области
Происшествия
Рудковская и Плющенко снова стали родителями
00:36
Рудковская и Плющенко снова стали родителями
Шоу-бизнес
В российском цирке медведь напал на ребенка
00:41
В российском цирке медведь напал на ребенка
Происшествия
Пашаев рассказал о нападении и попал на видео
01:29
Пашаев рассказал о нападении и попал на видео
Происшествия
Появилось видео последствий обстрелов в Карабахе
01:44
Появилось видео последствий обстрелов в Карабахе
Происшествия
Появилось видео инаугурации мэра-уборщицы
04:54
Появилось видео инаугурации мэра-уборщицы
Общество
Бродячий кот разгромил магазин и попал на видео
00:59
Бродячий кот разгромил магазин и попал на видео
Происшествия
Пренебрежительное обращение с чемоданами в аэропорту попало на видео
00:20
Пренебрежительное обращение с чемоданами в аэропорту попало на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение