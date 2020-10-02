Юлия Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе, куда певица отправилась, чтобы выступить перед военными на передовой.

Исполнительница хита «Ту-лу-ла» пересекла границу и направлялась с мужем в зону конфликта в Нагорном Карабахе. В 40 километрах от Степанакерта они подверглись обстрелу азербайджанских беспилотников. Певица и ее супруг не пострадали. Позднее они вышли на связь и записали видео для своих поклонников.