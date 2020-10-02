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Опубликовано видео попавшей под обстрел в Карабахе Чичериной 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Юлия Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе, куда певица отправилась, чтобы выступить перед военными на передовой.
Исполнительница хита «Ту-лу-ла» пересекла границу и направлялась с мужем в зону конфликта в Нагорном Карабахе. В 40 километрах от Степанакерта они подверглись обстрелу азербайджанских беспилотников. Певица и ее супруг не пострадали. Позднее они вышли на связь и записали видео для своих поклонников.

«Это бомбят с беспилотников, бомбили мост. Там прям такая дырень, бомбили по старухам. Была воздушная тревога. Машины остановились, прятаться было негде. Мы прятались под навесиком», — рассказала о случившемся сама Чичерина.

Происшествия , Видео , Шоу-бизнес , Юлия Чичерина
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