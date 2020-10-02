Неизвестные вскрыли череп Тесаку

Как писал «Рамблер», 16 сентября стало известно, что тело Марцинкевича было обнаружено в одиночной камере челябинского СИЗО. Следствие считает, что Тесак покончил жизнь самоубийством. Также в распоряжении правоохранителей оказалось несколько предсмертных записок. При этом отец Марцинкевича заявил, что не верит в самоубийство сына. Он забрал тело Тесака и перевез его в Москву.

По словам адвоката, представляющего интересы семьи Марцинкевича, только сегодня родственники и представители похоронной службы получили доступ к телу погибшего. Его забрали из морга и перевезли в Хованский похоронный дом для подготовки к прощанию, назначенному на 3 октября.

«Была обнаружена странная деталь, родственникам сообщили, что была проведена трепанация черепа. При погрузке тела в Челябинске и при опечатывании гроба отсутствовали эти повреждения», - рассказал Алексей Михальчик.

Он отметил, что ранее независимого эксперта не допустили к телу, несмотря на просьбы родственников, при этом «кто-то в Москве произвел трепанацию».