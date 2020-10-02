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Неизвестные вскрыли череп Тесаку

Алиса Селезнёва
34 минуты назад
Неизвестные провели трепанацию черепа умершему в СИЗО националисту Максиму «Тесаку» Марцинкевичу. Об этом заявил телеканалу РЕН ТВ адвокат Алексей Михальчик.
Как писал «Рамблер», 16 сентября стало известно, что тело Марцинкевича было обнаружено в одиночной камере челябинского СИЗО. Следствие считает, что Тесак покончил жизнь самоубийством. Также в распоряжении правоохранителей оказалось несколько предсмертных записок. При этом отец Марцинкевича заявил, что не верит в самоубийство сына. Он забрал тело Тесака и перевез его в Москву.
По словам адвоката, представляющего интересы семьи Марцинкевича, только сегодня родственники и представители похоронной службы получили доступ к телу погибшего. Его забрали из морга и перевезли в Хованский похоронный дом для подготовки к прощанию, назначенному на 3 октября.
«Была обнаружена странная деталь, родственникам сообщили, что была проведена трепанация черепа. При погрузке тела в Челябинске и при опечатывании гроба отсутствовали эти повреждения», - рассказал Алексей Михальчик.
Он отметил, что ранее независимого эксперта не допустили к телу, несмотря на просьбы родственников, при этом «кто-то в Москве произвел трепанацию».
«Как это объяснить, и для чего это было сделано, сложно. Будем разбираться», - подчеркнул адвокат.
Происшествия,Видео,Алексей Михальчик,ФСИН,РЕН ТВ,
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