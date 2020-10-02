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Тройки в школе: российский школьник совершил суицид 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Тройки в школе: российский школьник совершил суицид
Фото: ТАСС
В городе Реже Свердловской области после конфликта с матерью из-за троек покончил с собой 15-летний школьник. Об этом со ссылкой на источник в администрации города пишет URA.RU.

«Погиб ученик школы в Реже. Мальчик получил за неделю три тройки, не написал контрольную. Его мать вызвали в школу, после у подростка с матерью произошел конфликт», — рассказал он.

При этом, по данным издания, в Следственном комитете по региону воздержались от комментариев по поводу произошедшего.
«Рамблер» писал, что ранее жительница Тюмени в прямом эфире приложения для знакомств матом накричала на сына, которого заподозрила в курении. Мальчик ушел их дома, заявив, что лучше будет «пить мочу», чем жить с такой матерью.
Происшествия , СКР , РИА Ura.ru
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