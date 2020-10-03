Порнозвезда Бушуева заявила об изнасиловании

Порнозвезда Лола Тейлор ( Любовь Бушуева ) рассказала детали группового изнасилования, которому поверглись она и её подруга Эмили на яхте в Геленджике . По заявлению актрисы, трое насиловавших их мужчин остались на свободе.

Фото: Любовь Бушуева/Vk.com Любовь Бушуева/Vk.com

Порноактриса вечером 2 октября выложила в соцсети «ВКонтакте» пост, в котором рассказала, как её и подругу «насиловали полночи», а потом виновных отпустили на свободу. Подруга Бушуевой Эмили, по словам российской актрисы, была сильно избита и «лежала в крови».

Вот протокол, я думала не выкладывать и не давать комментарии, и я бы молчала, если бы не узнала, что их даже не задержали, и ходят они себе, как хотят, с адвокатом, то есть это у нас вот так сейчас насиловать и бить можно, и гуляешь себе спокойненько, — написала Бушуева, приложив к посту фотографии двух документов об изнасиловании.

По словам актрисы, она не могла сопротивляться троим мужчинам, которые ее били. Она также заявила, что потеряла дорогую сережку на яхте и разбила мобильный телефон.

Она добавила, что в данной ситуации род деятельности не имеет значения, так как порноактрисы всё равно остаются девушками, и она не позволит общаться с ними, «как будто мы самые конченные».

Как сообщал NEWS.ru, Бушуева подала заявление об изнасиловании в полицию 30 сентября. В нём она также заявила о побоях. В заявлении она написала, что отдыхала с подругой на яхте в Геленджике, когда на них набросились трое мужчин, которые стали бить и насиловать девушек.